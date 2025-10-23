MLB: Estos venezolanos son finalistas para el Bate de Plata en la Liga Americana

Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas dieron a conocer este jueves 23 de octubre la lista de nominados al Bate de Plata de la Liga Americana, siendo un listado lleno de talento y competencia en todas las posiciones. Además,como en todos los años, la presencia de peloteros venezolanos está en esta lista, con par de representantes.

Además de los criollos, jugadores como Vladimir Guerrero Jr., Bo Bichette y Aaron Judge destacan entre los mejores bateadores, mostrando poder, consistencia y la capacidad de cambiar el rumbo de un juego en cualquier momento.

Venezolanos rumbo al Bate de Plata 2025

En una lista de 27 peloteros, dos venezolanos se destacan entre los nominados y ellos son Salvador Pérez y Maikel García, ambos de los Reales de Kansas City. El receptor histórico es un veterano Pérez y este 2025 ha combinado poder y liderazgo detrás del plato,

Mientras que, García ha sorprendido con su versatilidad y consistencia, ganándose un lugar en la consideración para uno de los premios más codiciados de la MLB. Su desempeño pone de relieve la influencia y calidad del beisbol venezolano en las Grandes Ligas actuales.

Con "Salvy" y "El Barrendero" en la Liga Americana, serán tres los venezolanos que buscarán el Bate de Plata en esta campaña de Grandes Ligas, recordando que en el listado de ayer, en la Liga Nacional, resaltó el también William Contreras de los Cerveceros de Milwaukee.