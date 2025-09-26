Salvador Pérez es uno de tres cátchers con cifras como estas en la historia de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada del jueves en la MLB, el lauro 9x4 de los Reales de Kansas City sobre Angelinos de Los Ángeles, contó con el aporte de Salvador Pérez que a la ofensiva ligó de 4-1 con su doble 35, así como 1 anotación y 3 carreras remolcadas con las que totalizó 100 en la presente temporada.

El completar esa centena de compañeros mandados al plato, tuvo repercusiones en la historia de Grandes Ligas, pues para el Capitán monarca se trató de su tercer torneo con al menos esa cantidad; en 2021 mandó 121 (número 1 del Big Show), mientras en el calendario pasado tuvo 104. Lo curioso es que todo ha ocurrido después de sus 30 años de edad.

De acuerdo al dato de la cuenta X "Raising Royals", solamente otros dos cátchers completaron faenas como estas siendo treintañeros, ambos pertenecen a la cofradía perpetua del Salón de la Fama.

Bill Dickey que en 1937, a sus 30, remolcó 133, mientras en los dos torneos posteriores quedó en 115 y 105. Toda su carrera la desempeñó con Yankees de Nueva York.

Salvador Pérez ¡Qué grupo!

Gary Carter por su parte, lo hizo en las mismas circunstancias que su predecesor; en 1984 a sus 30 impulsó 106 con los Expos de Montreal, en los dos siguientes años 100 y 105 para los Mets de Nueva York.

En 1954 a Dickey se le reconoció con un nicho en Cooperstown, obtuvo 80.2% de los votos en su 11va presentación en las boletas; para 2003 Carter fue elegido durante su 6ta presentación con el 78%. Ambos por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés).

¿Salvy les acompañará?

