¡Poder Venezolano! Castellano, Alvarado y Jaramillo dominan la ruta al Kentucky Derby 2026

El camino a la "Carrera por las Rosas" se tiñe de tricolor. Tras una jornada de clásicos decisivos en los óvalos de Florida y California, la legión de jinetes venezolanos ha dado un golpe de autoridad en el Leaderboard del Kentucky Derby 152. Javier Castellano, Junior Alvarado y Emisael Jaramillo no solo han demostrado su pericia en el sillín, sino que ya cuentan con los puntos necesarios para soñar con el desfile de las rosas el próximo mes de mayo.

Leaderboard Actualizado: Jinetes Venezolanos con Puntos

Jinete Ejemplar Principal Puntos Posición en el Ranking Última Actuación Relevante Javier Castellano The Puma 56 2° Ganador del Tampa Bay Derby (G3) Junior Alvarado Chief Wallabee 25 13° 2° en el Fountain of Youth (G2) Emisael Jaramillo Robusta 25 14° 2° en el San Felipe Stakes (G2)

Castellano y Delgado: La dupla de oro busca repetir la hazaña

Javier Castellano ha vuelto a ser noticia mundial. Al imponerse de forma categórica en el Tampa Bay Derby (G3) sobre los lomos de The Puma, el jinete zuliano sumó 50 unidades para alcanzar un total de 56 puntos. Este resultado lo coloca en la segunda posición del ranking general, solo por detrás del líder Paladin. Bajo la tutela del entrenador venezolano Gustavo Delgado, esta conexión busca repetir la gloria obtenida con Mage, consolidándose como la carta más fuerte de la delegación nacional.

Junior Alvarado: Firme en la zona de clasificación

Por su parte, el barquisimetano Junior Alvarado continúa su temporada sólida en los Estados Unidos. Con el ejemplar Chief Wallabee, Alvarado suma 25 puntos tras su destacada actuación en el Fountain of Youth. Actualmente ubicado en el puesto 13, el fusta criollo se encuentra en una posición privilegiada para entrar en la lista definitiva de los 20 ejemplares que correrán en Churchill Downs, a la espera de su participación final en el ciclo de carreras de 100 puntos.

Jaramillo y una remontada épica en California

La gran sorpresa del fin de semana la dio el "Campeón" Emisael Jaramillo en el circuito de Santa Anita. Con una conducción quirúrgica sobre el ejemplar Robusta, Jaramillo logró un segundo lugar de alto impacto en el San Felipe Stakes (G2). Esta actuación le otorgó sus primeros 25 puntos de la ruta, catapultándolo directamente al puesto 14 del escalafón. El máximo ganador de carreras en la historia de Venezuela demuestra que su capacidad para decidir grandes premios sigue intacta en el máximo nivel.