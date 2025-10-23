Ohtani y Toronto: Los factores que dispararon la audiencia de los Playoffs de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) están experimentando su postemporada más vista en Estados Unidos desde 2017, impulsada por las Series de Campeonato de Liga (LCS).

Según datos de MLB y Nielsen, la audiencia promedio de los playoffs es de 4.48 millones de espectadores, lo que representa un aumento del 13% con respecto a la temporada pasada.

SCLA: La Serie que disparó la Audiencia

La mayor parte de las ganancias en audiencia se deben al rendimiento de las dos primeras rondas y, específicamente, a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA).

La SCLA, transmitida por Fox, Fox Sports 1, Fox Deportes y streaming, promedió 4.99 millones de espectadores a lo largo de sus siete juegos. Este promedio supera al de la SCLA del año pasado, transmitida por TNT Sports, donde los Yankees de Nueva York vencieron a los Guardianes de Cleveland en solo cinco juegos (Fox y TNT Sports alternan la cobertura de ligas cada temporada).

El séptimo y decisivo partido, en el que los Blue Jays vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle, promedió 9.03 millones de espectadores. Esto la convierte en el partido de la SCLA más visto en ocho años. La audiencia alcanzó un pico de 12.35 millones de espectadores en la novena entrada.

SCLN: Una barrida afectó los números

La audiencia de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN), transmitida por TNT Sports, se vio afectada por una serie más corta.

La barrida de los Dodgers de Los Ángeles en cuatro juegos sobre los Cerveceros de Milwaukee promedió 4.7 millones, una disminución del 17% en comparación con la serie de seis juegos del año pasado entre los Mets de Nueva York y los Dodgers (transmitida por Fox).

A pesar de la duración, el Juego 4 de la SCLN, que se llevó a cabo un viernes por la noche y contó con la épica actuación de Shohei Ohtani (tres jonrones y 10 ponches), tuvo un promedio de 3.51 millones de espectadores.

Crecimiento Internacional: Canadá y Japón

La MLB también ha experimentado un crecimiento sustancial en mercados clave como Canadá y Japón.