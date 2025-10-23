Dodgers vs. Azulejos: Freddie Freeman y la historia familiar que envuelve el primer partido

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto se enfrentarán este 24 de octubre en el primer juego de la Serie Mundial. Este compromiso se llevará a cabo en el Rogers Centre, casa del equipo canadiense.

Si bien para la mayoría de los jugadores californianos este es un juego crucial de postemporada, para el primera base Freddie Freeman tiene una carga emotiva y personal adicional. Freeman posee raíces canadienses e incluso representó a la nación en los Clásicos Mundiales de Béisbol de 2017 y 2023.

Volver a la tierra natal

Antes del inicio de las acciones entre los Dodgers y los Blue Jays, Freeman habló sobre lo que representa volver a la tierra natal de sus padres, a lo que agregó que será un momento especial para él y toda su familia.

“Sí, mi papá, obviamente, también irá”, dijo Freeman. “Así que será muy especial. Y no estoy seguro de que la afición canadiense, la afición de los Blue Jays, me apoye esta vez como lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol las últimas dos veces. Pero es especial”.

Su regreso a Toronto también es emotivo, ya que vuelve a la ciudad donde creció su madre, quien falleció tras ser diagnosticada con melanoma cuando él tenía tan solo 10 años. “Mis padres nacieron y crecieron en Canadá, especialmente en la provincia de Ontario; mi madre es de Toronto y mi padre de Windsor”, continuó Freeman. “Así que es especial. Cada vez que voy, siento que estoy un poco más cerca de mi madre. Así que lo espero con ilusión”.

Y aunque Freeman jugará como rival de los Blue Jays, se mostró entusiasmado por lo que el equipo ha logrado hasta ahora, dadas sus raíces canadienses.

“Es especial, cuando sabes que todo un país apoya a un equipo, es increíble. Y, obviamente, lo que han hecho. Han invertido en su equipo, en ese estadio, en el vestuario visitante, han invertido mucho en los Toronto Blue Jays”, afirmó Freeman. “Así que ver a la ciudad, unirse y experimentar la alegría que sintieron al ir a la Serie Mundial por primera vez en más de 30 años es un momento emocionante. Y siendo canadiense, mucho más", concluyó.