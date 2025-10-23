MLB: ¿Quién es el elegido inesperado para liderar a los Gigantes?

Suscríbete a nuestros canales

Los Gigantes de San Francisco, han sorprendido al mundo del beisbol al contratar a Tony Vitello como su nuevo mánager para la temporada 2026. El acuerdo, de tres años y $3.5 millones por campaña, incluye una opción condicional al final del contrato, lo que refleja la confianza de la organización en su visión a largo plazo.

Vitello, de 47 años, llega desde el beisbol universitario, donde dirigió a la Universidad de Tennessee desde 2018. Su récord de 341 victorias y 141 derrotas lo posiciona como uno de los entrenadores más exitosos en la NCAA, coronando su gestión con el campeonato nacional en 2024.

Sin experiencia profesional, pero con credenciales ganadoras

Lo más llamativo de esta contratación es que Vitello nunca ha trabajado en el beisbol profesional. Aun así, logró imponerse sobre candidatos con trayectoria en MLB como Vance Wilson, Brandon Hyde y Kurt Suzuki. Su perfil encaja con la búsqueda de los Gigantes por una “ética de trabajo obsesiva” y una nueva dirección tras cuatro años sin postemporada.

La apuesta de Buster Posey, ejecutivo de San Francisco, marca un giro audaz en la estrategia del equipo. Vitello es reconocido por su capacidad para transformar programas deportivos y por su enfoque meticuloso en el desarrollo de talento joven.

¿Qué sigue para el cuerpo técnico de los Gigantes?

Se espera que Vitello traiga consigo parte de su staff de Tennessee, aunque también deberá incorporar entrenadores con experiencia en Grandes Ligas para equilibrar el salto de nivel. Este híbrido entre innovación universitaria y conocimiento profesional podría ser clave para revitalizar al conjunto de La Bahía.

Además, la conexión con Tennessee no es nueva: varios prospectos del equipo, como Gavin Kilen y Maui Ahuna, pasaron por el programa de Vitello, lo que podría facilitar la transición y fortalecer la cultura interna del equipo.