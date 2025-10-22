Premios Billboard 2025: Dónde ver la gala en vivo y horarios

Suscríbete a nuestros canales

Este próximo jueves 23 de octubre, desde el James L. Knight Center de Miami, se llevará a cabo los Billboard Latin Music Awards 2025, una ceremonia dedicada a reconocer lo mejor de la música latina en el último año.

Para estas premiaciones se toman en cuenta los datos de las listas semanales de Billboard. Por ello, para que el artista sea galardonado es necesario que hay destacado en los charts.

Esta edición promete ser una de las más llamativas al reconocer a Bad Bunny como el “Artista Latino del Siglo 21”; a Laura Pausini con el galardón “Premio Billboard Ícono”; Peso Pluma con el premio “Vanguardia” y Elvis Crespo será galardonado con el Premio “Salón de la Fama”.

Fuerza Regida es el máximo nominado con 15 menciones en distintas categorías, le sigue Rauw Alejandro con 14 y Karol G logró 10 nominaciones, siendo quienes lideran las listas.

¿Dónde ver los Billboard Latin Music Awards 2025?

La gala de premiaciones de los Billboard Latin Music Awards 2025 se trasmitirá por Telemundo y en streaming mediante la app oficial de la cadena de televisión. Además, también pueden seguir la ceremonia por la transmisión en Peacock.

Horarios en Latinoamérica:

México: 6:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Argentina y Chile: 9:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 7:00 pm

Cabe destacar que la alfombra roja inicia una hora antes de la gala en vivo a través de las mismas plataformas.

Actuaciones musicales

Entre los artistas confirmados destacan Ozuna, Xavi, Grupo Frontera, Netón Vega, Carlos Vives y La Arrolladora Banda El Limón, quienes prometen ofrecer presentaciones llenas de energía, ritmo y sorpresas.