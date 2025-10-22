Ana Gabriel dedica emotivas palabras a los inmigrantes hispanos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Ana Gabriel, no solo llena escenarios con su poderosa voz, sino también corazones con su empatía. Antes de su exitosa presentación en Nueva York, la "Diva de América” compartió unas emotivas palabras a la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos.

En una entrevista exclusiva con People en Español durante su paso por la Gran Manzana, Ana Gabriel abrió su corazón para hablar sobre su conexión con el público y, especialmente, para enviar un mensaje de apoyo a los hispanos.

Un poderoso mensaje para la comunidad hispana

La cantante mexicana ve a todos los latinoamericanos como sus "compatriotas”. Además, enfatizó la fortaleza y la unidad de la comunidad hispana en Estados Unidos debido a las recientes acciones del gobierno de Donald Trump.

"Somos una comunidad unida no solo por el idioma sino también por nuestros principios, nuestras raíces de gente trabajadora y luchadora para darle un futuro mejor a nuestras familias", expresó la intérprete.

Su mensaje central para los inmigrantes en EE. UU. fue un llamado a la perseverancia y la esperanza: "Que no pierdan jamás la fe sin importar el momento que estén atravesando, y esa fe traerá un futuro lleno de esperanzas y cosas lindas. Dios jamás abandona a sus hijos".

Ana Gabriel la conexión con su público

Ana Gabriel también abordó su discreción sobre su vida personal, reiterando que la única verdad sobre ella es la que comunica a través de su arte. "La gente puede imaginar lo que sea, pero lo único real es lo que el artista cuente de su boca, y de mi boca solo salen emociones compartidas con mi público a través de mi música", afirmó.

Según la artista, esta profunda conexión es lo que la mantiene en el gusto del público, junto con letras que abordan sentimientos como el amor, el desamor y los sueños, que "no pasan de moda".