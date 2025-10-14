Estados Unidos activa nuevas medidas, inmigrantes podrían ser detenidos por este descuido

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades estadounidenses han intensificado la supervisión del cumplimiento de la documentación migratoria entre los extranjeros que residen legalmente en el país. No se trata solo de un trámite para ingresar o trabajar, sino de una obligación diaria que todo extranjero mayor de 18 años debe cumplir, y es que, olvidar portar la Green Card, visa vigente o cualquier documento del USCIS puede derivar en consecuencias legales inmediatas.

La obligación está establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), sección 264(e), dicha norma exige que cada extranjero mantenga consigo un certificado de registro o tarjeta que acredite su estatus legal en Estados Unidos.

Consecuencias por no cumplir la norma

No portar los documentos puede acarrear sanciones de diferente gravedad. Entre las principales están:

Multas económicas de hasta 100 dólares por incumplimiento.

Detención temporal hasta confirmar el estatus legal del individuo.

Registro administrativo que puede afectar futuras renovaciones de visa o permisos.

Procesos de deportación, especialmente en casos reiterados o con estatus vencido.

Limitaciones en empleo y viajes, como restricciones para abordar vuelos internos o firmar contratos laborales.

Estas medidas retoman prácticas de la administración de Donald Trump, marcada por la “tolerancia cero” y la intensificación de los controles migratorios. En aquel periodo se buscó reforzar la legalidad en los ingresos al país y reducir la permanencia irregular. Hoy, las autoridades mantienen el enfoque en la verificación diaria de la documentación como una herramienta clave de control interno.

Foto: Green Card

Recomendaciones para inmigrantes

Los expertos aconsejan que los extranjeros mantengan siempre sus documentos vigentes a mano, tanto en formato físico como digital, y revisen periódicamente la fecha de vencimiento de visas o permisos. La prevención es fundamental para evitar sanciones, detenciones o complicaciones administrativas que puedan afectar su estatus legal en Estados Unidos.