Miami en alerta: Viajeros podrían perder el acceso sin visa a Europa por nuevas reglas

Este cambio afectaría a ciudadanos de Estados Unidos, Venezuela y otras 60 naciones que hoy disfrutan de ese beneficio.

Por

Jessica Molero Gómez
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 10:51 am
acceso sin visa a Europa
Foto: Cortesía
El Parlamento Europeo aprobó una reforma que podría modificar las condiciones de ingreso al espacio Schengen, encendiendo las alarmas entre los viajeros de Miami y de otras partes del mundo. La medida busca otorgar a la Unión Europea mayor poder para suspender la exención de visado a ciertos países, lo que pondría en riesgo el privilegio de entrar sin visa para estancias cortas. 

Con la nueva legislación, la Comisión Europea tendrá la facultad de imponer nuevamente la exigencia de visa a los países que representen amenazas para la seguridad o que no cooperen en temas migratorios. Las autoridades podrán aplicar esta medida de manera temporal mientras se realizan investigaciones, o de forma definitiva si los problemas persisten.

Por primera vez, Europa considera las llamadas “amenazas híbridas” dentro de los criterios para aplicar estas restricciones, y es que, este concepto abarca situaciones en las que gobiernos utilizan o manipulan flujos migratorios con fines políticos. Además, la normativa revisará los programas de ciudadanía por inversión, conocidos como “pasaportes dorados”, que han sido cuestionados por facilitar la entrada de capitales de origen dudoso al territorio europeo.

La reforma también incluye sanciones directas contra funcionarios y diplomáticos de países que vulneren normas internacionales o los derechos humanos. Estas medidas buscan mantener la integridad del sistema migratorio europeo y asegurar que los acuerdos de libre tránsito no se utilicen de manera indebida. 

Europa podrá activar un “freno de emergencia” que permita restablecer el visado en cualquier momento si lo considera necesario. De acuerdo con el Parlamento Europeo, se trata de la primera vez que se incorporan estos criterios adicionales, lo que representa un cambio profundo en la manera en que el bloque gestiona la movilidad internacional. 

Las nuevas disposiciones también reforzarán el control sobre países que no cumplan con sus compromisos humanitarios o de seguridad, manteniendo una supervisión constante sobre la cooperación migratoria.

Las autoridades comunitarias aclaran que el propósito no es cerrar las puertas a los visitantes, sino proteger la estabilidad interna y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.

Martes 14 de Octubre de 2025
