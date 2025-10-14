USCIS endurece requisitos para la ciudadanía americana

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado una nueva política que complica el acceso a la ciudadanía estadounidense. Desde agosto de 2025, los solicitantes deberán someterse a una evaluación más rigurosa que incluye no solo la revisión de antecedentes penales, sino también un análisis de su conducta diaria y participación social.

La medida tiene como objetivo asegurar que los nuevos ciudadanos reflejen los valores cívicos y éticos del país. Según el USCIS, el proceso de naturalización es "una de las responsabilidades más sagradas" del organismo, simbolizando la plena integración de un inmigrante en la nación. Esta nueva política representa un cambio significativo en cómo se evalúa a los solicitantes.

Definiendo el "buen carácter moral"

Históricamente, el requisito de buen carácter moral se cumplía si el solicitante no tenía antecedentes delictivos graves. Sin embargo, el USCIS ha ampliado esta definición, realizando un análisis más exhaustivo que considera aspectos como:

• Conducta diaria: Comportamiento en situaciones cotidianas.

• Ética personal: Principios morales que rigen las acciones del solicitante.

• Compromiso comunitario: Participación activa en la comunidad.

Los oficiales ahora valorarán factores como la participación en actividades comunitarias, el cumplimiento de obligaciones fiscales, la estabilidad laboral y el cuidado familiar. También se considerará el tiempo de residencia y la disposición a contribuir al bienestar colectivo.

Conductas que pueden impedir la ciudadanía

El nuevo criterio amplía los motivos por los cuales una solicitud de ciudadanía puede ser rechazada. Además de delitos graves permanentes, como homicidio o tortura, el USCIS evaluará conductas que se consideran incompatibles con los valores cívicos estadounidenses. Entre estas conductas se incluyen:

• Infracciones de tránsito reiteradas o conducción imprudente.

• Acoso o comportamiento hostil hacia otros miembros de la comunidad.

• Fraude, evasión fiscal o voto ilegal.

• Consumo o tráfico de drogas.

Aunque algunas de estas acciones no constituyen delitos, la agencia considera que reflejan una falta de compromiso con la responsabilidad social.

Mecanismos de rehabilitación

El nuevo reglamento también introduce mecanismos de rehabilitación para aquellos que hayan cometido faltas menores. Los solicitantes en esta situación podrán presentar pruebas de buena conducta que demuestren un cambio positivo, tales como:

• Cumplimiento de libertad condicional.

• Pago de impuestos atrasados o manutención infantil.

• Participación en actividades de servicio comunitario.

• Cartas de apoyo o testimonios de líderes comunitarios.

Estas evidencias serán analizadas por los oficiales para determinar si el individuo ha reunido los méritos suficientes para ser considerado un ciudadano ejemplar.

Con estos cambios, el USCIS busca fortalecer los valores cívicos entre los nuevos ciudadanos y asegurar que quienes deseen naturalizarse estén comprometidos con la sociedad estadounidense