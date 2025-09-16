Estados Unidos: USCIS confirma requisitos obligatorios para renovar tu Green Card en 2025

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, la renovación de la Green Card es un paso esencial para mantener el estatus legal de los residentes. Contar con la tarjeta vigente evita problemas para viajar, trabajar y acceder a beneficios, además de garantizar que los datos personales estén actualizados en los registros federales.

Formularios según tipo de residente

La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establece distintos formularios según el tipo de residente:

Formulario I-90 : Para residentes permanentes legales que buscan renovar o reemplazar su Green Card.

: Para residentes permanentes legales que buscan renovar o reemplazar su Green Card. Formulario I-751 : Para residentes condicionales por matrimonio, que requieren remover condiciones.

: Para residentes condicionales por matrimonio, que requieren remover condiciones. Formulario I-829: Para inversionistas condicionales que necesitan eliminar restricciones en su estatus.

Motivos comunes para renovar o reemplazar

Existen diversas razones para iniciar el trámite de renovación:

Green Card vencida o próxima a expirar.

Pérdida, robo o daño físico del documento.

Cambios de nombre u otros datos personales.

Costos aproximados y tiempos de procesamiento

Los costos varían según el formulario:

I-90: USD 455 + biométricos.

I-751: USD 595 + biométricos.

I-829: USD 3.750 + biométricos.

El tiempo promedio de procesamiento es de 8 a 12 meses, por lo que USCIS recomienda iniciar el trámite al menos seis meses antes del vencimiento de la tarjeta.

USCIS exige notificar cualquier cambio de domicilio mediante la cuenta en línea o la herramienta Enterprise Change of Address (E-COA). No hacerlo puede generar retrasos, pérdida de citas y riesgos sobre el estatus legal, ya que las notificaciones podrían enviarse al domicilio anterior.

Además, mientras se espera la renovación, los residentes pueden viajar al extranjero, siempre que cuenten con el recibo de USCIS (Formulario I-797C) que actúa como extensión temporal de la Green Card.