Estados Unidos: Jubilados y beneficiarios recibirán más de $16.000 cumpliendo este requisito

Aunque el aumento se aplica automáticamente, se aconseja a los beneficiarios revisar sus estados de cuenta y confirmar las fechas de depósito.

Por Jessica Molero Gómez
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 07:26 pm
SSA EEUU
Foto: Cortesía
La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un incremento del 2,5% en los pagos para jubilados, sobrevivientes y personas con discapacidad en 2025. Este ajuste busca proteger a los beneficiarios frente al avance de la inflación y se aplicará de manera automática, sin necesidad de que los titulares realicen trámites adicionales.

El ajuste anual corresponde al Costo de Vida (COLA) y se reflejará directamente en las cuentas bancarias de cada beneficiario en las fechas de pago programadas para septiembre. Esta medida permite que los depósitos mantengan su poder adquisitivo y ayuden a cubrir los gastos esenciales de manera efectiva durante los últimos meses del año.

Cronograma de pagos para septiembre

La SSA ha organizado un calendario de pagos según la fecha de nacimiento y el inicio de los beneficios:

  • 3 de septiembre: beneficiarios con Seguro Social desde antes de mayo de 1997.

  • 10 de septiembre: nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

  • 17 de septiembre: nacidos entre el 11 y el 20.

  • 24 de septiembre: nacidos entre el 21 y el 31.

El monto máximo del Seguro Social para quienes alcancen la edad plena de retiro, actualmente 67 años, será de $4.018 mensuales. Este beneficio asegura estabilidad económica a los jubilados y les permite afrontar los gastos de manera más holgada durante su etapa de retiro.

Lunes 15 de Septiembre de 2025
