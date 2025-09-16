Estados Unidos: Estos ciudadanos deben entregar su pasaporte si quieren seguir viajando

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, las autoridades federales han reforzado la importancia de cumplir con los procedimientos de renovación, y es que, la entrega del pasaporte anterior es un paso obligatorio para que el Gobierno pueda emitir uno nuevo y mantener la seguridad en los registros.

El Departamento de Estado explica que el objetivo principal de esta medida es evitar el uso indebido de documentos vencidos y garantizar que la información esté actualizada. Devolver el pasaporte asegura que la identidad del solicitante sea verificada y que el documento anterior quede anulado.

Para que el pasaporte pueda ser devuelto, debe cumplir estas condiciones:

No estar dañado, salvo el desgaste normal.

No haber sido reportado como perdido o robado.

Haber sido emitido en los últimos 15 años.

Haber sido entregado cuando el titular tenía 16 años o más.

Estar en el nombre actual o acompañarse de documentos de cambio de nombre.

Modalidad de renovación de pasaporte de EEUU por correo

Los ciudadanos que cumplen con las condiciones pueden optar por la renovación por correo. Este método es más sencillo que la renovación presencial, pero requiere reunir toda la documentación de forma correcta, además, el proceso solo está disponible para personas consideradas elegibles por el Gobierno federal.

Documentación necesaria

Para completar la renovación, se debe: