EEUU lanza dura advertencia, ¿qué pasará con los inmigrantes que acudan al USCIS?

En medio del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) envió un mensaje contundente a los inmigrantes: “Seguimos trabajando y te encontraremos”.

La agencia aclaró que sus operaciones esenciales continúan, pero destacó que la vigilancia y el control sobre posibles fraudes migratorios siguen activos, generando alarma entre quienes buscan regularizar su estatus legal en el país.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), USCIS publicó un mensaje que rápidamente se viralizó: “¿Crees que puedes cometer fraude migratorio durante el cierre? Piénsalo de nuevo”. La publicación incluía ejemplos recientes, como la detención de un ciudadano peruano en Virginia durante una entrevista, quien tenía una orden judicial pendiente, mostrando que los controles no se suspenden pese a la parálisis presupuestaria.

Nuevo beneficio federal y continuidad de trámites

A pesar del cierre, el nuevo beneficio federal para familias y trabajadores sigue vigente. USCIS aseguró que los procesos de verificación y aprobación de solicitudes continuarán, especialmente para aquellos que cumplen con los requisitos legales, incluyendo documentación completa y cuentas bancarias activas para depósitos directos. Entre los beneficios:

Pagos directos y créditos reembolsables.

Acceso incluso si no se adeudan impuestos federales.

Posibilidad de combinarlo con otros créditos fiscales.

Reclutamiento masivo en USCIS y DHS

El gobierno también anunció un plan de contratación de más de 20.000 nuevos agentes, buscando reforzar la seguridad interna y el control migratorio. Los incentivos incluyen:

Bonos de hasta 50.000 dólares al incorporarse.

Horarios flexibles y opción de trabajo remoto.

No se requiere título universitario.

El objetivo es mantener la operatividad del sistema migratorio y la defensa de la patria, pese a la suspensión de otras funciones gubernamentales.

Impacto en otras agencias federales

El cierre del gobierno también afecta a otros sectores: