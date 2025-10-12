¡Más de 5.000 dólares por hijo! Así funciona el nuevo beneficio federal en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo beneficio federal anunciado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) traerá alivio financiero a miles de familias estadounidenses, y es que, desde 2026, el organismo aumentará el monto del Crédito por Adopción, uno de los programas más relevantes dentro del sistema tributario del país.

Gracias a este ajuste, los hogares que hayan adoptado legalmente un niño podrán recibir más de 5.000 dólares directamente en sus cuentas bancarias.

Cada año, el IRS actualiza los montos de los beneficios tributarios para compensar el impacto de la inflación, y en esta ocasión no fue la excepción. El nuevo beneficio federal elevará el crédito máximo por adopción a 17.670 dólares, con una porción reembolsable de 5.120 dólares.

Esto significa que las familias podrán recibir el dinero incluso si no tienen impuestos pendientes, ya que el monto será depositado directamente en sus cuentas, brindando un respiro a su economía.

Qué cubre el Crédito por Adopción

El Crédito por Adopción fue creado para reembolsar parte de los gastos vinculados al proceso de adopción, los cuales suelen ser altos. Entre ellos se incluyen:

Tarifas judiciales y honorarios legales.

Costos administrativos o de agencias de adopción.

Gastos relacionados con el traslado y la documentación del menor.

Requisitos para acceder al nuevo beneficio federal

El acceso al nuevo beneficio federal está disponible para todas las familias que hayan finalizado una adopción reconocida legalmente dentro de Estados Unidos. Los solicitantes deben:

Incluir al menor adoptado en su declaración anual de impuestos. Presentar los documentos que acrediten el proceso de adopción. Contar con una cuenta bancaria activa para recibir el depósito directo.

Una vez enviada la información, el IRS revisa y valida los datos, aprobando el pago sin mayores demoras.

Compatibilidad con otros beneficios del IRS

Una ventaja clave del nuevo beneficio federal es que puede combinarse con otros créditos tributarios vigentes, como el Crédito por Hijos y el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC). Esto amplía las posibilidades de apoyo económico, especialmente para las familias con ingresos bajos o medios. Además, no se exige un ingreso mínimo para solicitarlo, lo que permite que un mayor número de contribuyentes acceda al beneficio.

Con esta actualización, el Servicio de Impuestos Internos reafirma su compromiso con el bienestar familiar y la protección de la niñez. El nuevo beneficio federal no solo busca aliviar el peso económico de las adopciones, sino también incentivar este noble acto, brindando estabilidad y oportunidades a los niños que esperan un hogar.