¿Podrías recibir un reembolso del IRS por errores de tu pareja? Descubre cómo

Cuando se presenta una declaración conjunta ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), ambos cónyuges comparten la responsabilidad de los impuestos, intereses y multas. Sin embargo, un error en esta declaración puede tener consecuencias inesperadas, incluso la posibilidad de que el gobierno te devuelva dinero. A continuación, exploramos cómo funciona este proceso y qué medidas puedes tomar si te encuentras en esta situación.

Al presentar una declaración conjunta, ambos cónyuges son considerados responsables ante el IRS por cualquier error o deuda tributaria. Esto significa que, en teoría, ambos deben pagar cualquier monto adeudado. Sin embargo, el IRS reconoce que no siempre es justo que ambas partes asuman la responsabilidad total, especialmente si uno de los cónyuges no tuvo participación en el error.

Alivio del cónyuge inocente: ¿Qué es y cómo funciona?

El IRS ofrece un mecanismo conocido como Alivio del Cónyuge Inocente, diseñado para proteger a aquellos cónyuges que no fueron responsables del error cometido en la declaración conjunta. Este beneficio permite a la persona afectada desvincularse de las responsabilidades fiscales injustas y evitar sanciones.

¿Quién puede solicitarlo?

Este alivio puede ser solicitado tanto por parejas actuales como por ex cónyuges, siempre que cumplan con ciertos criterios establecidos por el IRS. Los requisitos son:

1. Responsabilidad exclusiva: El error o pago insuficiente fue responsabilidad exclusiva del otro cónyuge.

2. Desconocimiento del error: El solicitante desconocía los hechos o no tenía forma razonable de saberlo.

3. Injusticia en el cobro: Resulta injusto que el IRS exija el pago total de la deuda a ambos cónyuges.

Si se concede el alivio del cónyuge inocente, esto no solo puede reducir la deuda fiscal, sino que también podría resultar en un reembolso si se determina que la persona inocente pagó más de lo que realmente debía. Para ello, es necesario presentar el Formulario 8857 (Solicitud para Alivio del Cónyuge Inocente) dentro de los dos años posteriores al primer intento de cobro del IRS.

Alivio equitativo: una opción adicional

En situaciones excepcionales, el IRS también puede ofrecer un "alivio equitativo" bajo la sección 6015(f) del Código de Impuestos Internos. Esta opción se aplica en circunstancias complejas donde el alivio del cónyuge inocente no es suficiente para abordar la injusticia.

Si has presentado una declaración conjunta y te has visto afectado por un error cometido por tu pareja, es importante que conozcas tus derechos y opciones. El Alivio del Cónyuge Inocente puede ser una herramienta valiosa para protegerte de responsabilidades fiscales injustas y, potencialmente, recibir un reembolso del IRS.