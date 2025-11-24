MLS: Inter Miami elimina a Cincinnati con Messi nivel superlativo y jugará su primera Final de Conferencia

Suscríbete a nuestros canales

El astro argentino Lionel Messi volvió a demostrar por qué es el dueño del espectáculo en la MLS. La noche de este domingo, el capitán del Inter Miami firmó una actuación para la historia al repartir tres asistencias y marcar un gol, liderando la victoria de los floridanos sobre el FC Cincinnati.

Con este triunfo, "Las Garzas" (The Herons) clasificaron a la primera final de conferencia de su historia. Ahora esperan rival, el cual saldrá del ganador del duelo entre Philadelphia Union y New York City FC.

Un hito milenario: 1.300 contribuciones

Más allá del pase a la final, la noche estuvo marcada por las estadísticas. Con su actuación de este domingo, el "10" estableció un nuevo récord en los playoffs de la MLS al alcanzar 12 contribuciones de gol (seis tantos y seis asistencias) en una sola postemporada.

Aún más impresionante: Messi alcanzó la cifra surrealista de 1.300 contribuciones de gol directas (goles + asistencias) a lo largo de su carrera profesional, consolidándose como el jugador más influyente en la historia del deporte.

Crónica del gol

Messi tenía una cuenta pendiente con Cincinnati: no les había marcado en sus últimos tres enfrentamientos. Esa racha acabó temprano, en el minuto 19. El argentino aprovechó un centro corto del joven Mateo Silvetti para conectar un cabezazo letal que abrió el marcador y desató la locura en el estadio.

Fue el undécimo gol del ocho veces Balón de Oro en sus últimos siete partidos, confirmando su estado de gracia. Aunque pudo ampliar su cuenta personal nueve minutos después —en un mano a mano donde su disparo cruzado se fue apenas desviado—, su capacidad para generar juego fue suficiente para dominar al rival. Miami terminó con siete tiros al arco frente a los cuatro de la visita.