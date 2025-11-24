Fútbol Español

Real Madrid vuelve a dejar puntos: Posiciones de LaLiga española tras la jornada 12

Villarreal sigue de cerca a ambos equipos con veintinueve unidades, solo uno menos que los catalanes y tres menos que los merengues

Por

Daniel Morales
Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 08:19 pm
Real Madrid vuelve a dejar puntos: Posiciones de LaLiga española tras la jornada 12
El regreso a la competición liguera tras el parón de selecciones resultó ser un auténtico dolor de cabeza para el Real Madrid de Xabi Alonso. En un partido marcado por la dificultad y una explosión de goles en la segunda mitad, el conjunto blanco rescató un agridulce empate 2-2 ante el Elche en un vibrante encuentro disputado en el Martínez Valero.

Con este resultado, la "Casa Blanca" se ve obligada a ceder nuevamente dos puntos, aunque se mantiene en la primera posición con 32 unidades (una más que su eterno rival, el Barcelona).

Por otro lado, Villarreal sigue de cerca a ambos equipos con veintinueve unidades, solo uno menos que los catalanes y tres menos que los merengues. En contraparte, Girona, Levante y Real Oviedo son colistas.

Tabla de posiciones tras la jornada 13 jornadas

Domingo 23 de Noviembre de 2025
Fútbol