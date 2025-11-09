MLS

Lionel Messi alcanzó un marca sin precedentes en el fútbol mundial a sus 38 años de edad

Messi, consiguió este registro histórico en cuatro equipos: Barcelona, Selección Argentina, Inter Miami y PSG.

Por

Oriana Garcia
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 07:56 am
Foto cortesía
Lionel Messi sigue deslumbrando con su fútbol y a sus 38 años de edad ha alcanzado una cifra sin precedentes, que refleja que sabe muy bien ser solidario con sus compañeros de equipo. El argentino llegó a las 400 asistencias en su carrera. 

El rosarino se convirtió en el máximo jugador con asistencia en la historia del fútbol mundial, tras alcanzar la cifra redonda de 400 pases de gol tras asistir con su botín derecho a Tadeo Allende en la goleada 4-0 de Inter Miami sobre Nashville.

Registro de Lionel Messi 

Messi, consiguió este registro histórico en cuatro equipos: 269 en Barcelona, 60 con la Selección Argentina, 37 para Inter Miami y 34 en su paso por PSG.

Domingo 09 de Noviembre de 2025
