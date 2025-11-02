Lionel Messi convierte, pero no evita derrota de Inter Miami

Suscríbete a nuestros canales

El Inter Miami y el Nashville se enfrentaron este sábado por el segundo duelo de la serie de la primera ronda de los Play-offs de la Major League Soccer en el Geodis Park de Tennessee.

Desafortunadamente, perdería por marcador de dos a uno con los tantos de Sam Sturrudge y Josh Bauer, de modo que la clasificación se decidirá en el tercer encuentro en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

A pesar de eso, Lionel Messi sería figura al volver a convertir, siendo este el tercer gol en su cuenta personal en la actual Postemporada de la MLS, después de anotar doblete en el anterior partido.

Tras recibir una asistencia de Rodrigo De Paul, el astro argentino dispararía un misil de larga distancia para así reducir la ventaja de sus rivales en el minuto noventa, aunque de poco serviría.