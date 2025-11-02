MLB

Joyita a la defensiva de Vladimir Guerrero Jr en el séptimo de la Serie Mundial

Joyita a la defensiva de Vladimir Guerrero Jr en el séptimo de la Serie Mundial
Por

Stefano Malavé Macri
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 10:00 pm

El inicialista dominicano protagonizó una enorme jugada para los Azulejos de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Por el séptimo encuentro de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan ante los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre de Ontario, en Canadá.

NOTAS RELACIONADAS

Uno de los jugadores más destacados de la novena local, que se impone por un marcador de tres carreras por uno, es el dominicano-canadiense Vladimir Guerrero Jr, quien sería protagonista de una increíble jugada.

En la parte alta de la cuarta entrada, habría dos hombres en base para los angelinos cuando consumía turno Tommy Edman. Este conectaría una línea a la primera base, la cual capturaría Vladimir Guerrero Jr en una enorme actuación.

Si bien la pelota iba en dirección de foul, el dominicano nacido en Canadá lograría sacar un importante out para mantener la ventaja de su equipo en el duelo clave por el título de la Serie Mundial.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup LVBP
Sabado 01 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol