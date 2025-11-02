Bo Bichette pone en ventaja a los Blue Jays en el Juego 7

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado se define la Serie Mundial de las Grandes Ligas con el séptimo juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre de Canadá, donde los dueños de casa toman ventaja.

Con Shohei Ohtani en el montículo, la escuadra que hace de home club pegó primero en la tercera entrada, momento en el que aparecería Bo Bichette para dominar al lanzador japonés.

Con un sólido tablazo por todo el jardín central, la estrella de los Blue Jays consigue despachar un cuadrangular de tres carreras para así aguar el llamado 'Sho Time' en tierras canadienses.

El serpentinero japonés salió del encuentro al instante con solo dos entradas y un tercio de labor en las que permitió cinco imparables, tres boletos y tres carreras limpias, teniendo una penosa participación en el montículo en este tan importante duelo.