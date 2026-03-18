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Champions League: El Barcelona busca el pase en el Spotify Camp Nou

Los azulgranas reciben al Newcastle United, tras igualar (1-1) en el partido de ida

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Carlos Mora
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 10:39 am
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El Spotify Camp Nou se viste de gala para una noche de nervios y fútbol de alto voltaje. El FC Barcelona recibe al Newcastle United en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, con la misión de disipar las dudas europeas y confirmar el gran momento que atraviesa en el campeonato doméstico.

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El conjunto de Hansi Flick llega a esta cita con la moral por las nubes tras destrozar al Sevilla por 5-2 en LaLiga. Sin embargo, el vestuario sabe que la Champions es otra historia. En el partido de ida en St. James' Park, las "Urracas" maniataron al Barça, que se vio superado físicamente y falto de ideas.

Solo una aparición providencial de Lamine Yamal permitió rescatar el empate. Su penalti en el último suspiro (1-1) cambió drásticamente el guion de la vuelta.

El Barça quiere el pase

El Barcelona sufrió en Inglaterra con la presión alta del Newcastle. El cuerpo técnico sabe que la capacidad de Pedri y Fermín López para saltar esas líneas será vital en la eliminatoria.

Tras anotar cinco goles al Sevilla, los atacantes azulgranas deben mantener el olfato encendido ante una de las defensas más rocosas de la Premier League.

Además, el Newcastle demostró que no necesita la posesión para herir. Su transición defensa-ataque es letal, y el Barça deberá revisar las vigilancias defensivas para no quedar expuesto.

Así saldrían los equipos

Posición FC Barcelona (4-3-3) Newcastle United (4-4-2)
Portero J. García Ramsdale
Defensas E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo Trippier, Thiaw, Hall, Burn
Medios Bernal, Pedri, Fermín Murphy, Ramsey, Joelinton, Barnes
Delanteros Lamine Yamal, Torres, Raphinha Woltemade, Gordon

El barcelonismo espera que la magia de sus jóvenes y la jerarquía de sus veteranos pesen más que el ímpetu británico.

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