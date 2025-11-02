Junior Guerra se luce en la lomita ante Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este sábado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Leones del Caracas se miden ante los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Durante este segundo asalto entre los 'Eternos Rivales' de la pelota invernal en Venezuela, el abridor de 'La Nave Turca' sería Junior Guerra, quien tuvo una participación clave al sacar varias entradas en blanco.

Tendría una labor de casi siete entradas de labor en las que permitió seis imparables y efectuó cuatro ponches y dos boletos. Sin embargo, su actuación no sería inmaculada, pues dejaría a un José Rondón en la primera base que después anotaría.

Esta no fue una buena campaña para Guerra, quien lleva dos derrotas en tres salidas. Aun así, ha logrado redimirse ante los Leones del Caracas para mantener con vida el segundo clásico entre Caracas y Magallanes.