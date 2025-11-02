LVBP

Junior Guerra se luce en la lomita ante Leones del Caracas

El abridor de los Navegantes del Magallanes tuvo una brillante actuación en Valencia

Por

Stefano Malavé Macri
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 09:31 pm
Junior Guerra se luce en la lomita ante Leones del Caracas
Junior Guerra, lanzador de Magallanes
En la jornada de este sábado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Leones del Caracas se miden ante los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Durante este segundo asalto entre los 'Eternos Rivales' de la pelota invernal en Venezuela, el abridor de 'La Nave Turca' sería Junior Guerra, quien tuvo una participación clave al sacar varias entradas en blanco.

Tendría una labor de casi siete entradas de labor en las que permitió seis imparables y efectuó cuatro ponches y dos boletos. Sin embargo, su actuación no sería inmaculada, pues dejaría a un José Rondón en la primera base que después anotaría.

Esta no fue una buena campaña para Guerra, quien lleva dos derrotas en tres salidas. Aun así, ha logrado redimirse ante los Leones del Caracas para mantener con vida el segundo clásico entre Caracas y Magallanes.

Sabado 01 de Noviembre de 2025
