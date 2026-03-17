Estos son los excelentes números de Eduardo Rodríguez ante los bateadores de Estados Unidos

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Venezuela tiene una increíble cita con la historia este martes 17 de marzo. Luego de derrotar a Italia en las semifinales este 16 de marzo, la selección nacional de beisbol saltará al diamante del loanDepot Park de Miami, para medirse a la selección de Estados Unidos en la Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol de 2026.

Por supuesto, el equipo criollo llega con el ánimo por las nubes, luego de obtener uno de los triunfos más importantes en la historia del beisbol venezolano. Eso sí, el trabajo no está terminado, por lo que la novena dirigida por Omar López se encuentra enfocada en lograr el título, y para hacerlo, confiarán en la experiencia de un serpentinero de mucho oficio: Eduardo Rodríguez.

El zurdo tendrá la salida más importante de toda su carrera en este duelo ante unos norteamericanos que cuentan con una toletería temible, pero que convenientemente, ha sido favorable para Eduardo Rodríguez, lo que invita al optimismo.

Eduardo Rodríguez vs Estados Unidos:

Aaron Judge: 33-5; .152 avg; .590 ops; 1 HR; 3 RBI; 14 K

Alex Bregman: 27-9; .333 avg; 1.160 ops; 3 HR; 8 RBI

Bryce Harper: 12-3; .250 avg; .750 ops; 1 HR; 1 RBI; 4 K

Bobby Witt Jr.: 12-4; .333 avg; .718 ops; 1 RBI

Kyle Schwarber: 8-0; 4 K

Will Smith: 8-1; .125 avg; .510 ops; 2 RBI; 4 K

Brice Turang: 7-4; .571 avg; 1.143 ops; 1 RBI

Byron Buxton: 6-1; .167 avg; .452 ops; 1 K

Cal Raleigh: 2-1; .500 avg; 1.167 ops

Ernie Clement: 2-1; .500 avg; 1.000

Pete Crow-Armstrong: 2-0

Gunnar Henderson: 2-0

Roman Anthony: sin turnos

Paul Goldschmidt: sin turnos

El bateador al que más se ha enfrentado Eduardo Rodríguez del actual roster de Estados Unidos es Aaron Judge, a quien ha podido dominar de buena manera, a pesar de que tiene un cuadrangular en contra ante él.

Además, es evidente que el bateador de cuidado para "E-Rod" será Alex Bregman, quien tiene nueve imparables en 27 turnos ante el venezolano, para un promedio de .333, además de tres cuadrangulares y ocho carreras remolcadas.