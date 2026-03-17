De la FIFA al diamante: Infantino dice presente en el Italia vs. Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En una imagen poco común que subraya la magnitud global del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el Presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, fueron captados en las tribunas del loanDepot Park. Ambos directivos asistieron para presenciar el electrizante duelo de semifinales entre las selecciones de Italia y Venezuela.

Apoyo con sabor europeo

La presencia de Infantino no es casualidad. De ascendencia italiana y conocido aficionado al deporte en todas sus facetas, el máximo mandatario del balompié mundial asistió para mostrar su respaldo al equipo Azzurro. Italia, que ha sido la gran sorpresa del torneo tras eliminar a potencias en la fase de grupos, atrajo la atención de personalidades que usualmente habitan los estadios de fútbol, pero que hoy reconocen en el WBC un fenómeno de masas indiscutible.

Junto a él, Victor Montagliani, cabeza de la confederación que rige el fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe, reafirmó la importancia de Miami como la capital deportiva del continente, especialmente de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Béisbol: El nuevo punto de encuentro global

El hecho de que las cabezas de la FIFA y Concacaf se den cita en un estadio de béisbol durante la recta final del torneo envía un mensaje contundente sobre el crecimiento del WBC. Lo que antes era considerado un evento regional, hoy se ha convertido en una vitrina donde convergen:

Mientras Infantino y Montagliani observaban desde el palco, en el terreno se libraba una batalla de estrategias donde la "Arepa Power" de Venezuela terminó imponiéndose 4-2 ante una Italia que luchó hasta el último out. La presencia de estos líderes añade un tinte de prestigio internacional a una noche que ya era histórica por el pase de Venezuela a su primera final.