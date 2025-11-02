MLB: Andrés Giménez hace vibrar a Toronto con doble remolcador

Suscríbete a nuestros canales

En un momento de máxima tensión, luego de que los Dodgers de Los Ángeles se pusieran abajo por una carrera en el sexto inning; los Azulejos de Toronto amplían su ventaja a 4-2 gracias a doble impulsor del venezolano Andrés Giménez.

Luego de que Ernie Clement se embasara con sencillo al izquierdo, el criollo presentó el bate para tocar durante todo el turno, y obligó a Tyler Glasnow a ponerse en cuenta de 3-2 sumado a un descuido de la defensiva angelina, Clement se estafó la segunda almohadilla. Giménez logro conectar un doble contra la pared entre central y derecho para ampliar la ventaja de Toronto 4-2 en este Juego 7 de la Serie Mundial.

Fue apenas el tercer hit del venezolano en la serie, pero su tercera carrera producida puede representar un campeonato para la franquicia canadiense que ve aún más cerca su tercer anillo de Serie Mundial.