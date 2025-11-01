MLB: Max Scherzer entra a esta selecta lista de lanzadores en Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 será histórico por múltiples razones, pero una de las más importantes es la presencia de Max Scherzer siendo el abridor de los Azulejos de Toronto para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles en el Rogers Centre frente a miles de personas que se espera que se den cita para vivir un duelo de alta intensidad.

A sus 41 años, Scherzer volverá a desafiar al tiempo y a la historia del béisbol. El estelar lanzador, conocido por su intensidad competitiva y longevidad, se convertirá en el tercer jugador de mayor edad en participar en un Juego 7 en el Clásico de Otoño, una hazaña reservada para los grandes nombres del diamante y con un talento poco antes visto.

Por lo tanto, sigue agigantando su legado, gracias a su capacidad para mantenerse vigente, ser útil en una rotación de abridores de primer nivel y responder en momentos de máxima presión cuando su equipo más lo necesita.

Max Scherzer se une a estos históricos lanzadores

Cuando realice el primer lanzamiento de este compromiso, logrará un nuevo récord en una carrera de muchos éxitos en más de dos décadas. El tres veces ganador del premio Cy Young, múltiple All-Star y figura respetada por generaciones de peloteros, es el ideal para abrir este último duelo de la temporada en general ante una ofensiva como la de los californianos.

Para entender el hito que va a conseguir en pocas horas, es vital entender que solo Arthur Rhodes, quien lanzó con los Cardinals en 2011 a los 42 años, y Enos Slaughter, leyenda de los Yankees en 1957, alcanzaron una cita de tal magnitud con más edad.

Finalmente, no cabe duda de que Max Scherzer será uno de los grandes protagonistas de este juego 7 de la Serie Mundial en que los Toronto Blue Jays van en la búsqueda de ganar el ansiado título de campeones con todo el apoyo de sus seguidores.