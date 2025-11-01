MLB: El juego 7 de la Serie Mundial dispara los precios a cifras astronómicas

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por el Juego 7 de la Serie Mundial ha provocado un fenómeno de demanda sin precedentes en el mercado. Los precios de las entradas se han disparado a niveles estratosféricos, haciendo que el acceso al decisivo encuentro sea un lujo solo apto para carteras blindadas.

La simple posibilidad de presenciar la coronación de un campeón en un evento protagonizado por la figura más grande del béisbol moderno ha convertido los boletos en auténticos artículos de colección.

El costo de la historia: De $1,500 a $13,000 dólares

El análisis de precios muestra una diferencia abismal entre las entradas más modestas y las ubicaciones premium, con los precios más baratos multiplicándose por la urgencia del Juego 7:

La opción del "Standing Room": La entrada más económica para estar dentro del estadio, sin asiento asignado, se cotiza en $1,500 dólares americanos . Quienes compren este boleto deberán "correr a agarrar lugar" en cuanto abran las puertas y permanecer de pie las nueve entradas, una muestra de que la emoción vale más que la comodidad.

Anillos superiores: Para quienes buscan un asiento, aunque sea en el anillo más alto del estadio, el precio arranca alrededor de los $2,200 dólares , el boleto más barato disponible en esa sección.

Asientos intermedios: Moverse a una zona ligeramente superior a las de campo (pero sin ser las más caras) cuesta aproximadamente $4,000 dólares.

La zona VIP

Las entradas para ubicaciones premium reflejan una demanda desmedida, especialmente en el área cercana a los dugouts, donde la acción es palpable y se tiene una vista privilegiada:

Atrás del dugout: Los boletos en esta cotizada área se manejan con una "buena oferta" en torno a los $10,000 dólares .

Primeras filas (visitante): Para la sección más adelantada, del lado de los visitantes (lo más adelante), el precio se dispara a unos $13,000 dólares.

El factor reventa

Plataformas de reventa como Ticketmaster o StubHub confirman esta tendencia al alza. En estos portales, el boleto más barato (que suele ser el Standing Room o zonas altas) se cotiza en un promedio de $2,600 dólares por persona, confirmando que el walk-up price y el resale han elevado el umbral de entrada al Juego 7.