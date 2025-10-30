MLB: Los precios de entradas para la Serie Mundial 2025 se disparan en Toronto

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial 2025 entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles ha encendido la pasión del beisbol en Canadá, pero también ha elevado los precios de las entradas a niveles históricos. Con los Azulejos liderando la serie 3-2 tras ganar dos juegos en Los Ángeles, el regreso al Rogers Centre para el Juego 6 ha generado una demanda sin precedentes.

Entradas para el Juego 6 superan los $1.800 en reventa

Según datos de SeatGeek, socio oficial de boletos de MLB, los precios para el Juego 6 comienzan en aproximadamente $1.180 dólares, mientras que el promedio de reventa ronda los $1.857. Si la serie se extiende a un séptimo y decisivo encuentro, los precios mínimos subirían a $1.588, con promedios cercanos a los $2.524.

Chris Leyden, director de marketing de crecimiento de SeatGeek, explicó que el promedio de precios para esta Serie Mundial es de $1.358 por juego, un 25% menos que la serie Yankees-Dodgers del año pasado. “La Serie Mundial es un evento de lista de deseos que genera una demanda altísima. Los precios varían según la oferta, el tamaño del estadio y el desarrollo de la serie”, señaló.

Aficionados entre la nostalgia y la especulación

Mientras tanto, en redes sociales, los fanáticos han compartido boletos digitales como recuerdo de la primera Serie Mundial en Toronto en más de 30 años. Algunos incluso publicaron imágenes de boletos originales de 1993, año del histórico jonrón de Joe Carter, despertando una ola de nostalgia.

Toronto a un triunfo de la gloria

Con figuras como Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero Jr., Addison Barger, Trey Yesavage y Yoshinobu Yamamoto protagonizando momentos memorables, la Serie Mundial 2025 ya es una de las más emocionantes en décadas. Si los Azulejos logran coronarse en casa, el Rogers Centre será testigo de una celebración que podría quedar grabada en la historia del beisbol canadiense.