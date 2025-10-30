MLB: Vladimir Guerrero Jr. y una historia de admirar en esta postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Toronto Blue Jays están a una sola victoria de ganar la Serie Mundial 2025 ante los Dodgers de Los Ángeles. Uno de los máximos responsables de tener este escenario es el primera base dominicano Vladimir Guerrero Jr., gracias a su dominio ofensivo en lo que ha sido toda la postemporada en la Major League Baseball.

El pelotero de 26 años, al iniciar la Serie Divisional contra los Yankees, dejó ver que había estado trabajando en varios ajustes en los días previos al inicio de los playoffs de alta intensidad. Sus palabras se transformaron rápidamente en resultados a día de hoy.

El toletero dominicano ha protagonizado una actuación histórica que lo coloca como el motor ofensivo de su equipo y una de las grandes figuras del béisbol en octubre de toda la historia, y así sus números lo respaldan.

Vladimir Guerrero Jr. y su categoría ofensiva en postemporada

En la actual Serie Mundial, es el mejor bateador de su franquicia con .415 de promedio de bateo, .506 de OBP y un asombroso OPS de 1.337 y ocho cuadrangulares, récord absoluto de Toronto en una sola postemporada en todos sus años de historia.

Por si fuera poco, Guerrero se encuentra a solo dos jonrones de empatar la marca histórica de Randy Arozarena (10 en 2020) y comparte el liderato de todos los tiempos en juegos con múltiples hits (nueve), junto a Troy Glaus, Marquis Grissom y Marty Barrett, respectivamente.

Sin duda alguna, Vladimir Guerrero Jr. está a 27 outs de convertirse en uno de los peloteros más importantes y de alto impacto dentro de los Toronto Blue Jays y apenas se encuentra en su primer año de su extensión de contrato de los 15 y 500 millones de dólares que firmó este mismo.