MLB: Toronto Blue Jays acaricia el título de Serie Mundial y este dato lo respalda

Contra todo pronóstico, Toronto Blue Jays ha tomado la batuta en la Serie Mundial 2025 tras quedarse con la victoria (6x1) en el quinto enfrentamiento ante Los Angeles Dodgers. Los canadienses lograron su cometido de regresar al Rogers Centre con la serie (3-2) a su favor, consiguiendo dos triunfos en tres compromisos como visitante desde el Dodger Stadium.

Trey Yesavage estuvo nuevamente en su mejor versión en el morrito con una presentación de siete entradas completas, donde solo permitió tres hits, una carrera y propinó 12 ponches, convirtiéndose en el único de su especie con una labor de al menos 12 abanicados sin permitir boletos en un "Clásico de Otoño".

No todo el espectáculo fue en el morrito, ya que Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. se encargaron de armar una emboscada en el mismo primer inning a Blake Snell con sendos cuadrangulares para poner adelante a los Azulejos, ventaja que no perdieron en el resto del partido. Ahora, la balanza se ha inclinado a favor de Toronto y tienen todo para proclamarse como nuevos campeones de las Grandes Ligas con los próximos desafíos en casa.

Toronto Blue Jays con viento a favor sobre Dodgers

La franquicia canadiense se quedó con el quinto enfrentamiento en la final de MLB. En los últimos años, el equipo que ha ganado este partido ha logrado una ventaja significativa, ya que el vencedor de dicho encuentro ha conseguido llevarse seis de las últimas siete Series Mundiales, de acuerdo con MLB Stats.

Las estadísticas son claras: quienes logran imponerse en este duelo suelen tener una gran probabilidad de terminar ganando el campeonato. Con Toronto Blue Jays a una victoria del título, todo se reduce a los próximos dos enfrentamientos en el Rogers Centre, donde la organización tendrá el respaldo de su afición para consagrarse como nuevos monarcas de Las Mayores.