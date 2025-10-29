MLB: Nacionales le dejan saber futuro de Miguel Cairo dentro de la organización

Suscríbete a nuestros canales

El ciclo de Miguel Cairo como manager interino de los Nacionales de Washington ha llegado a su fin. Según fuentes cercanas a la organización, el venezolano no será considerado para el cargo de forma permanente, en medio de una profunda reestructuración que también afectará a gran parte del cuerpo técnico. La decisión marca un nuevo rumbo para la franquicia capitalina, que busca dejar atrás seis temporadas consecutivas con récord negativo.

Salidas masivas en el cuerpo técnico

Además de Cairo, los Nacionales prescindirán de los servicios del coach de pitcheo Jim Hickey, el coach de bateo Darnell Coles, el coach de bullpen Ricky Bones, el coach de primera base Gerardo Parra y el coach de tercera base Ricky Gutiérrez. La noticia fue confirmada inicialmente por el Washington Post y posteriormente corroborada por la agencia AP.

Toboni toma el mando con visión renovada

La decisión llega semanas después de la presentación de Paul Toboni como nuevo presidente de operaciones de beisbol. Toboni, ex asistente del gerente general de los Medias Rojas de Boston, fue contratado para liderar una transformación profunda en la estructura deportiva del equipo. En su presentación oficial el 1 de octubre, el propietario Mark Lerner expresó su compromiso con devolver a los Nacionales al protagonismo: “No estamos contentos con nuestra situación actual. Por eso trajimos a Paul. Y vamos a volver a donde nos corresponde estar”.

Cairo siguió el legado de Dave Martínez

Miguel Cairo asumió el mando en julio tras el despido de Dave Martinez, con quien mantenía una estrecha relación profesional y personal. Su gestión, aunque breve, se caracterizó por mantener la filosofía de su antecesor. Cairo había sido coach de banca desde 2024 y, aunque no continuará en Washington, su experiencia podría abrirle nuevas puertas en otras organizaciones de Grandes Ligas.

Con una marca de 66-96 en 2025 y ubicados en el puesto 14 de la Liga Nacional, los Nacionales enfrentan una etapa decisiva. La búsqueda de un nuevo manager fuera de la organización refleja el deseo de un cambio radical. El nombre del próximo dirigente aún no ha sido revelado, pero se espera que la decisión se anuncie en las próximas semanas.