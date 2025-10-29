MLB: ¿Debe Andy Páges seguir en el lineup de los Dodgers durante la Serie Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

En plena Serie Mundial, cada decisión se magnifica. Y en el caso de los Dodgers de Los Ángeles, la presencia del cubano Andy Páges en el lineup ha generado un debate encendido. El jardinero, que irrumpió con fuerza en la temporada regular, ha tenido una postemporada para el olvido. Sus números no solo son bajos: son alarmantes.

Un rendimiento ofensivo que no da la talla

Páges acumula en esta postemporada un promedio de bateo de .080, con un OBP de .115 y un SLG de .100, lo que se traduce en un OPS de apenas .215. Ha sido ponchado en 11 ocasiones y su wOBA de .103 lo ubica como uno de los peores bateadores en toda la postemporada. El wRC+ de -44 es una sentencia: su producción ofensiva está 144% por debajo del promedio de la liga. Y si eso no fuera suficiente, su WPA de -0.44 indica que ha restado valor en momentos clave, afectando directamente las probabilidades de victoria de los Dodgers.

¿Por qué sigue en el lineup?

La respuesta podría estar en su defensa. Páges ha sido sólido en el jardín central, con buena cobertura, instintos y brazo. En una serie contra Toronto, que cuenta con bates explosivos como Vladimir Guerrero Jr., Dalton Varsho, Alejandro Kirk, George Springer y Bo Bichette, tener un patrullero confiable puede marcar diferencia. Además, Roberts ha defendido su presencia como parte de un plan de match ups: Páges bateó .357 contra zurdos en la temporada regular, y Toronto ha utilizado a varios lanzadores zurdos en la serie.

Pero la postemporada no perdona. La muestra es pequeña, sí, pero el impacto es grande. Cada turno improductivo de Páges representa una oportunidad perdida en juegos que se definen por detalles. Sobre todo cuando después de él viene Shohei Ohtani, casi siempre sin hombres en las bases, lo que facilita la decisión de los Azulejos de darle boleto intencional.

¿Qué alternativas tiene Roberts en el roster?

El roster de los Dodgers para la Serie Mundial incluye opciones que podrían ofrecer más ofensiva sin sacrificar demasiado en defensa:

Justin Dean, jardinero central natural, aporta velocidad y buena cobertura. Aunque no tiene el poder de Páges, podría generar más contacto y presión en las bases.

Alex Call, puede cubrir los jardines y tiene mejor disciplina en el plato. Su perfil de bateador paciente podría ser útil en juegos cerrados.

Andy Páges es un talento en desarrollo, pero hoy por hoy, sus números no justifican su titularidad. En una Serie Mundial donde cada turno cuenta, seguir apostando por él podría costar el campeonato. Roberts tiene la última palabra, pero los datos son claros: la ofensiva de los Dodgers necesita oxígeno, y Páges no está aportando.