MLB: Albert Pujols está en los papeles para dirigir a este equipo

La búsqueda de manager por parte de los Padres de San Diego ha entrado en su etapa final, y entre los nombres que más fuerza han cobrado figura una leyenda del beisbol. Según múltiples reportes, la organización ha reducido su lista de finalistas a no más de cuatro candidatos, y uno de ellos es el dominicano Albert Pujols, quien ya habría sostenido una entrevista con el club durante la Serie Mundial en Los Ángeles.

Pujols, entre los favoritos para el cargo

El analista Jon Heyman informó que Pujols es considerado un “serio candidato” para el puesto. Desde su retiro como jugador, ha estado vinculado al desarrollo de talento como instructor especial con los Angelinos, ha dirigido en la Liga Dominicana y tiene previsto liderar a la selección de República Dominicana en el próximo Clásico Mundial, salvo que reciba una oferta formal de Grandes Ligas.

Tres perfiles distintos, una misma oportunidad

Además de Pujols, los otros nombres que suenan con fuerza son Rubén Niebla, actual coach de pitcheo de los Padres, y Nick Hundley, ex receptor del equipo y asistente especial en la oficina de los Rangers. Los tres serían debutantes como managers en MLB, aunque con trayectorias muy distintas: Niebla acumula 25 años de experiencia como instructor, mientras que Hundley ha trabajado en operaciones de beisbol tras su retiro y ha sido cortejado por otras franquicias.

Decisión inminente en Petco Park

Se espera que la elección final se concrete antes de que termine la semana. Si Albert Pujols es el elegido, marcaría un hito como uno de los pocos exjugadores latinos en asumir un cargo de esta magnitud sin experiencia previa como coach en el sistema profesional estadounidense. La expectativa crece en torno a su posible desembarco en San Diego.