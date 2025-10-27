¿Y Albert Pujols? Orioles eligen a Craig Albernaz para dirigir a sus jóvenes estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Los Baltimore Orioles han puesto fin a su búsqueda de un nuevo timonel para la temporada 2026 de la MLB. El elegido para tomar las riendas del talentoso roster de Maryland es Craig Albernaz, quien hasta ahora se desempeñaba como manager asociado de los Cleveland Guardians.

Aunque los Orioles sostuvieron reuniones con otros candidatos destacados, incluido el legendario exjugador dominicano Albert Pujols, sin embargo, la directiva finalmente se decantó por la trayectoria y el perfil de Albernaz. La información, inicialmente reportada por el periodista Jeff Passan de ESPN, indica que el nombramiento es inminente.

El Perfil de Craig Albernaz

Albernaz, de 42 años, aporta una sólida experiencia en desarrollo de jugadores y gestión de bullpen, a pesar de nunca haber jugado en las Grandes Ligas. Su trayectoria reciente incluye:

Cleveland Guardians: Manager Asociado (desde 2024), y previamente, entrenador de banca.

San Francisco Giants: Entrenador de bullpen.

Tampa Bay Rays: Dirigió en el sistema de Ligas Menores y pasó ocho años (2006-2013) como receptor en el sistema de sucursales de la organización.

Según informes, Albernaz era un candidato muy solicitado para ser manager de varios equipos durante el receso de temporada, destacando su reputación como un gran comunicador y estratega, cualidades que convencieron a la directiva de Baltimore.

El Reto de Reencauzar a un Equipo de Estrellas

Albernaz hereda una de las franquicias más prometedoras de las Grandes Ligas, un equipo que hace solo dos años alcanzó las 101 victorias en la temporada regular. El plantel está repleto de talento joven y emocionante, incluyendo ex prospectos destacados como Jackson Holliday, Adley Rutschman, Gunnar Henderson y Samuel Basallo.

La necesidad de un cambio de dirección se hizo evidente en la temporada 2025, cuando los Orioles despidieron a Brandon Hyde en mayo tras un inicio de campaña decepcionante con marca de 15 victorias y 28 derrotas.

Hyde, quien fue el manager de los Orioles desde 2019, había llevado al equipo a la postemporada en dos ocasiones. Fue reemplazado temporalmente por el manager interino Tony Mansolino, quien era candidato a ser nombrado a tiempo completo. Sin embargo, la directiva de Baltimore se inclinó por el potencial de Albernaz para maximizar el desarrollo de su núcleo de jóvenes estrellas.