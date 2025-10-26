MLB: Vladimir Guerrero Jr cerca de superar a leyendas dominicanas en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de Grandes Ligas suele revelar gestas silenciosas que se convierten en legado. En ese escenario de presión y gloria, Vladimir Guerrero Jr. ha tejido una actuación que lo coloca en la antesala de un récord dominicano que solo comparten leyendas del bateo.

Vladdy con Azulejos de Toronto a sus 22 hits en los playoffs de 2025, igualó la marca de David Ortiz (2004) y quedó a solo dos imparables de Ketel Marte (2023) y Albert Pujols (2004 y 2011), quienes lideran el listado con 24 hits en una misma postemporada.

La hazaña de Guerrero Jr no solo lo posiciona entre los mejores dominicanos en octubre, sino que también reactiva el debate sobre su lugar en la narrativa histórica dominicana. Su consistencia ofensiva en momentos clave lo convierte en protagonista de una Serie Mundial que puede ser histórica.

¿Puede Vladimir Guerrero Jr ser el mejor dominicano en la historia de postemporada?

Vladimir Guerrero Jr ha convertido la postemporada de 2025 en un altar de impacto. Con apenas unos juegos en octubre, ya igualó marcas históricas y se posiciona entre los dominicanos más productivos. Su ritmo ofensivo activa una narrativa que va más allá de los números.

Aunque no tiene la trayectoria de Albert Pujols, David Ortiz o Ketel Marte en playoffs, lo que ha logrado en un solo año lo coloca en una dimensión distinta. Cada hit, cada turno, cada empuje ofensivo parece escrito para la historia. Guerrero Jr no solo compite, está construyendo su legado.

Si mantiene este nivel en futuras postemporadas, la conversación cambiará de tono. Ya no será una revelación, sino un referente. Su capacidad de impactar en momentos clave podría convertirlo en el dominicano más determinante en la historia de octubre.