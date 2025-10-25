MLB: Azulejos de Toronto mostró las costuras de Dodgers de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Dodgers de Los Ángeles llegaron al Juego 1 de la Serie Mundial con el objetivo de vencer a Azulejos de Toronto. Sin embargo, el objetivo no se alcanzó y perdieron la marca de 9-1 que tenían en postemporada; lo peor es que expusieron uno de sus problemas más grandes del 2025.

Toronto se mostró tranquilo y con paciencia para enfrentar a Blake Snell, as de rotación de Dodgers. El objetivo era claro, evitar que el pitcher tuviera un juego largo. En ese contexto, la ofensiva lo fatigo hasta la 6ta entrada donde todo se desmoronó y evidenciaron su mayor problema.

El bullpen de Los Ángeles sin Alex Vesia (baja por un tema persona) es un completo desastre. Emmett Sheehan permitió carreras con bases llenas y Anthony Banda un grand slam para mostrar las costuras que tiene Dodgers, su bullpen es un desastre y no hay como solucionarlo.

Los problemas de Dodgers de Los Ángeles frente a Azulejos de Toronto

Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Shohei Ohtani llegaron a la Serie Mundial con 1.40 de efectividad. Una marca descomunal que habla muy bien de Dodgers de Los Ángeles; eso sí, el bullpen no fue probado, porque su rotación se comportó sólido en cada encuentro.

Sin embargo, eso abre un debate interesante, porque Azulejos de Toronto mostró el camino para ganar. Darle trabajo a la rotación y enfrentar a un bullpen que está frío, no tiene ritmo y la presión le pesa en cada pitcheo. ¿Como puede solucionar el problema el equipo angelino?

Dave Roberts dio una clave para superar la situación: "Ellos necesitarán reaccionar. Como está construido el bullpen, vamos a necesitar contar con esos muchachos, pero ellos tienen que hacer buenos pitcheos. No hicimos lo necesarios para mantener el juego cerrado".