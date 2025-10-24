Azulejos de Toronto dan una campanada con su primer lineup de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el gran día. Este viernes 24 de octubre dará inicio, de manera oficial, la Serie Mundial 2025 del beisbol de las Grandes Ligas, cuando los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones, visiten el Rogers Centre, para medirse a los Azulejos de Toronto en el primer juego de esta edición del Clásico de Otoño.

Si bien está claro que los grandes favoritos para alzar el Commisioner's Trophy son los Dodgers, los Azulejos cuentan con piezas más que interesantes, que tienen la capacidad de batallar fuertemente para darle a la franquicia su primer título en más de 30 años.

Para este primer compromiso, el manager John Schneider ha sorprendido a propios y extraños con el lineup que ha presentado para medirse a los envíos de Blake Snell, principalmente por la ubicación que tiene en la alineación Bo Bichette, quien está regresando de lesión, y por un interesante récord que conseguirán esta noche.

Sorpresas en Toronto

Y es que, para este primer juego de la Serie Mundial de 2025, los Azulejos de Toronto contarán con el esperado regreso de Bo Bichette, quien no juega desde la temporada regular. El estelar toletero de Toronto aparece en el lineup como cuarto bate y segunda base, en lo que será su primer juego de esta postemporada.

Además, también estarán presentes Vladimir Guerrero Jr. y Daulton Varsho, en lo que será la primera vez en la historia de la Serie Mundial en la que tres hijos de peloteros compartirán en el lineup de un mismo equipo.

Lineup de los Azulejos