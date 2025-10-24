¡Histórico! Venezuela asegura su boleto al Mundial Sub 23

Suscríbete a nuestros canales

La selección de beisbol Sub-23 de Venezuela ha escrito una nueva página de éxito en su historia reciente. El equipo nacional aseguró su participación en la próxima Copa Mundial de la categoría, organizada por la Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol (WBSC), tras conseguir una victoria decisiva. El rival a vencer fue la siempre complicada escuadra de Argentina, a la cual lograron doblegar con autoridad. El marcador final reflejó un contundente 6-2, un resultado que no deja dudas sobre la superioridad mostrada en el diamante.

Este triunfo no fue uno más en el calendario. Representaba el "juego del boleto", la llave directa para entrar al selecto grupo de naciones que competirán por la gloria mundial en 2026. La ofensiva venezolana despertó en los momentos clave, combinando contacto oportuno con un pitcheo sólido que supo maniatar a la toletería albiceleste. La celebración en el dogout no se hizo esperar, reflejando la tensión acumulada y la importancia de asegurar la presencia en la máxima cita del beisbol Sub-23.

Venezuela supera a Argentina y clasifica invicta al Mundial Sub 23

El equipo de Venezuela demostró carácter y una preparación fundamental para alcanzar este objetivo. La clasificación es un premio al esfuerzo de un grupo joven que busca revalidar el estatus del país como potencia beisbolera. Con este resultado, el combinado criollo se enfoca ahora en la preparación para el torneo. El cuerpo técnico tendrá la tarea de analizar el desempeño en el clasificatorio y ajustar las piezas necesarias para competir al más alto nivel contra las potencias de Asia, Norteamérica y el Caribe, que tradicionalmente dominan esta categoría.

La mira está puesta ahora en Centroamérica. La Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol (WBSC) ya ha confirmado los detalles de la competición. La Copa Mundial de Beisbol Sub-23 WBSC 2026 tendrá como sede a Nicaragua, un país con una profunda tradición beisbolera que promete un escenario vibrante para recibir a las mejores selecciones del planeta en esta categoría de desarrollo.

Los fanáticos deberán marcar sus calendarios: el torneo se desarrollará del 6 al 15 de noviembre de 2026. Venezuela buscará no solo participar, sino ser protagonista y luchar por las medallas, llevando el tricolor nacional a lo más alto del podio en Managua. La cuenta regresiva ha comenzado para la Vinotinto del beisbol.