Copa América de Beisbol 2025 tiene nueva sede ¿Dónde jugará Venezuela?

La Confederación Panamericana de Béisbol confirmó mediante un comunicado de prensa que la I Copa América de Beisbol 2025 se disputará completamente en Panamá. El estadio Mariano Rivera, ubicado en La Chorrera, será el escenario exclusivo de todos los encuentros, incluyendo la fase de grupos, la Super Ronda y la Ronda de Medallas.

Venezuela pierde la sede tras esfuerzos logísticos

Aunque Venezuela presentó una propuesta sólida para albergar uno de los grupos, finalmente la organización decidió centralizar el evento en territorio panameño. La decisión busca optimizar la logística y garantizar condiciones uniformes para las doce selecciones participantes.

Calendario confirmado: del 13 al 22 de noviembre

La competencia arrancará el 13 de noviembre con la Ronda de Grupos, continuará el 19 con la Super Ronda y culminará el 22 de noviembre con la disputa por las medallas. El calendario se mantiene sin modificaciones, al igual que la conformación de los grupos.

Duelos de alto nivel

El Grupo A estará conformado por Venezuela, República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y Cuba. Por su parte, el Grupo B reunirá a Panamá, Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil y Argentina. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la programación específica del Grupo A.