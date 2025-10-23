¡Tigres vuelven a rugir! Resumen de la LVBP este 22 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles prosiguió la segunda semana de acciones del torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), y Tigres de Aragua recurrió a su ofensiva, específicamente un rally de 6 anotaciones, con el que se ratificó como el mejor equipo en este comienzo.

¡Peligrosos Tigres desatados!

En la visita del Cardenales de Lara, los bengalíes dominaban la pizarra 3x2 al cierre del 6to, instancia donde llegó ese alto número de carreras que fueron posibles gracias a los tablazos de José Peraza que abrió el tramo con su primer jonrón, más adelante, con las bases llenas David Rodríguez sacó boleto, Alberth Martínez trajo 2 con doble y José Sibrian otra tras sencillo.

Ese fue el golpe a la quijada del cual los pájaros rojos no lograron recuperarse, a pesar de que marcaron otras 2 antes de ceder 9x4, lauro que correspondió a los registros de Aldry Acosta (1-0, 0.00 de efectividad y 2.40 en whip) durante relevo de 0.1; perdió el abridor Adrián De Horta (0-1, 3.00/1.11).

Con la victoria 9x4, Aragua se afianza en el 1er lugar de la tabla, récord de 4-1.

LVBP - Águilas vs Tiburones

Por su parte, Águilas del Zulia igualmente recurrió a un rally, aunque más salvaje y de 10 carreras al inicio de la 8va con el que fulminó a Tiburones de La Guaira.

A ese inning el cardumen dominaba 7x5, pero lo insufrible comenzó con hits de Alí Castillo y Simón Muzziotti que se engomaron con doble de Yonathan Perlaza, un poco más adelante José Godoy despachó Grand Slam, la batería dio vuelta y de manera increíble, otro jonrón con las almohadillas congestionadas, este lo sonó Perlaza.

En esa nefasta entrada, el mánager Gregorio Petit tuvo que recurrir a cuatro serpentineros: Pedro García, Mauricio Llovera, Igor Gil y Alejandro Chacín.

Pizarra final: Águilas 15, Tiburones 7. Ganó el relevista Henry Gómez (1-0, 0.00/1.13), la caída recayó en García (0-1, 20.25/2.63).

Caribes y Bravos, clásico oriental

Finalmente, el mejor pitcheo de la jornada y por mucho, lo mostraron en Puerto La Cruz los Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui, en un cerrado duelo que finalizó 3x2 a favor de los segundos que abandonaron el último lugar de la tabla.

El abridor cubano José Rodríguez (1-0, 0.00/0.86) fue pieza angular del lauro caribero, ofreció 6 entradas de solo 4 inatrapables, 1 carrera que se anotó sucia, no cedió pasaporte alguno y ponchó a 2.

Leonel Valera y Romer Cuadrado, ambos con cuadrangulares solitarios, apoyaron desde los maderos.