Aragua consolida el liderato de la LVBP 2025-2026 al doblegar a Cardenales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continuó su andar este miércoles con un electrizante enfrentamiento entre los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara, disputado en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Los Tigres de Aragua, actuales líderes del torneo, llegaron a este encuentro con marca de cinco juegos ganados y uno perdido. Por su parte, los Cardenales de Lara, a pesar de ser los campeones vigentes, ocupaban la sexta posición de la tabla con un registro de tres victorias y cuatro derrotas antes del juego.

Crónica del Partido: Un Rally Despega a los Tigres

El compromiso entre bengalíes y crepusculares comenzó con un sólido duelo de pitcheo entre el abridor Adrián de Horta (Cardenales) y Christian Mejías (Tigres). Ambos lanzadores dominaron el encuentro hasta la parte baja de la tercera entrada, cuando el conjunto felino logró pisar el plato en dos ocasiones para abrir la pizarra.

El equipo larense consiguió reaccionar en la parte alta de la quinta entrada con un par de anotaciones, igualando momentáneamente el marcador. No obstante, Aragua respondió de inmediato con otra rayita en la parte baja de esa misma entrada para retomar la ventaja del cotejo.

La diferencia definitiva llegó en la parte baja de la sexta. Los pájaros rojos se vieron obligados a utilizar a tres lanzadores para intentar contener a la ofensiva bengalí, la cual logró ligar un rally de seis anotaciones y, de esta manera, ponerle el cerrojo al partido, asegurando la victoria.

Próximos Juegos

Los Cardenales de Lara volverán a la acción el próximo viernes 24 de octubre, cuando reciban la visita de los Navegantes del Magallanes en el Antonio Herrera Gutiérrez. Por su parte, los Tigres de Aragua serán anfitriones de los Bravos de Margarita en Maracay.