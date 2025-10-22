Jonathan Moly se sincera sobre conflicto por la herencia de Miguel Moly

Suscríbete a nuestros canales

Jonathan Moly se sinceró sobre la herencia que dejará su padre Miguel Moly, el día que parta de este mundo. Fue en su pódcast “Suegro vs Yerno”, que habló sin filtros de que no desea entrar en ningún conflicto con los otros hijos que tiene el intérprete de “La Piernona”.

Jonatran Moly: “No quiero ni un dólar”

Jonathan, hoy padre de tres pequeñitos llamados Luka, Nick y Erik, comentó que sabe que la herencia de su padre será en algún momento un problema, del cual no desea ser parte, por lo que no quiere ni un solo centavo.

“Yo le dije: ‘Yo no quiero nada, no quiero entrar en una discusión de qué si me toca algo de mi papa’ Para mi no existe eso que tengamos problemas por una herencia. Es por el tema de las diferentes ramificaciones de su árbol genealógico, sé, que será un problema en algún momento”, dijo Moly sin pelos en la lengua, junto a su suegro.

Recuerdos dolorosos del pasado

Hace semanas Jonathan tuvo de invitado a su progenitor en el pódcast, en el que abordaron temas fuertes que ambos presentan como padre e hijo, como una ocasión que Miguel intentó lanzarse al vacío en un apartamento que tenía en El Rosal.

“Eran diez pisos para abajo, y Miguel sacó medio cuerpo para abajo, y decía molesto: ‘Me voy a tirar de esta mierd*’ Yo, ahora como padre no quiero que mis hijos vivan ese problema”, comentó el artista.

Jonathan comentó que hoy como padre su historia es diferente en casa, ofreciéndole a sus hijos amor, respeto y cariño en cada momento, junto a su esposa Andrea Villaroel.