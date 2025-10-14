Luka, hijo de Jonathan Moly, se lanza a cantante con este tema

Suscríbete a nuestros canales

Luka, es el hijo mayor del cantante y compositor venezolano Jonathan Moly, quien a sus cortos 6 añitos se estrena en la música con su nuevo tema que lleva por nombre “Súper Luka”. Por supuesto, detrás del bonito y llamativo proyecto se encuentra su padre, quien es un apasionado de la música.

En un video posteado por Moly aparece el pequeñito muy serio expresándole que desea ser un gran cantante como su abuelo Miguel Moly y como su progenitor, quien sin dudarlo comenzó todo el proceso del tema.

Un trabajo de padre e hijo

“No quiero ser cantante de grande, quiero ser ahorita como mi abuelo Miguel y cómo tú”, dijo el carismático jovencito, quien recibe el respaldo de su padre, madre, abuelos y familia.

El videoclip que tiene a Luka vestido de superhéroe, ya se encuentra disponible en el canal oficial del pequeño en YouTube, teniendo muchas reproducciones y comentarios de halagos, por verlo tan dinámico.

En lo versos dice que desea que todos sean felices y ser fuerte como esos personajes que admira como Hulk y Dragon Ball. Andrea Villaroel, lloró de emoción al ver a su retoño mayor con su nuevo sencillo y siguiendo su pasión por la música.

Gran momento para Jonathan

Las imágenes del nacido en el 2019, recuerdan a esas de su padre de pequeño cantando con Miguel en conciertos o en “Súper Sábado Sensacional”.

Para nadie es un secreto que Luka tiene gran parecido a su progenitor creador de éxitos como “Sayonara”, “Piensa en mí” y “Perderte”.