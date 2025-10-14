Hija de Mónica Spear utiliza prenda inolvidable de su madre ¡Una belleza!

Suscríbete a nuestros canales

Maya es la hija de la fallecida actriz, modelo y Miss Venezuela 2004 Mónica Spear. La jovencita que posee gran belleza, frescura y ángel, rindió un bonito homenaje a su progenitora al llevar un elegante vestido en color azul, que despertó múltiples mensajes de halagos.

Mayita de tan solo 17 años, posteó en su perfil de Instagram, una fotografía posando frente al espejo con el traje en color azul y detalles en brillantes. Un traje que Mónica llevó con gran sonrisa y clase en una alfombra roja.

Mucha nostalgia en redes sociales

La jovencita llevó el look con ondas, maquillaje suave y accesorios, que la hicieron ver con un aura parecida a la de su querida progenitora, quien fue 4ta finalista del Miss Universo 2005 celebrado en Tailandia.

La utilización del vestido no fue cualquier casualidad, sino que Maya estuvo de cumpleaños, por lo que aprovechó para mostrar el amor y cariño que siente por Mónica, asesinada en el año 2014 en una carretera del país, junto a su esposo Thomas Henry Berry.

“17 años de mi vida y dos estrellas que me cuidan, me acompañan y nunca me sueltan”, escribió la belleza que celebró su vuelta al sol en compañía de familiares y amigos en Estados Unidos, donde reside con sus padres adoptivos.

Muestras de cariño

La publicación hizo despertar múltiples comentarios de halagos para la pequeña por lucir tan bella y rindiendo homenaje a su madre, una de las artistas más querida del país, quien participó en grandes novelas como “La Mujer Perfecta”, “Mi Prima Ciela” y “El Desprecio”.

La publicación fue compartida con la popular canción “Blank Space”, de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift.