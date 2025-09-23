Farándula

Puerto Rico será la sede del Miss Universo 2026 con una inversión millonaria

A dos meses de celebrarse la edición 74 en Tailandia, se anunció a la isla como el escenario ideal para acoger a más de 100 candidatas el siguiente año

Por Kleimar Reina
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 02:51 pm
Miss Universo en Puerto Rico / Cortesía
La Organización Miss Universo anunció a Puerto Rico como la sede del 75 aniversario del certamen internacional más importante del mundo.

A dos meses de celebrarse la edición número 74, en Bangkok, Tailandia, a través de una conferencia de prensa la gobernadora Jenniffer González adelantó detalles de lo que será el Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

“Hoy como gobernadora es un privilegio anunciar que Puerto Rico será la sede de Miss Universe 2026, celebrando el 75 aniversario del certamen”, dijo la máxima autoridad de la isla.

En la rueda de prensa estaban presente la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, Miss Universo de Puerto Rico Deborah Carthy Deu (1985) y Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

El evento tendrá una inversión pública de $9 millones, que se dividirán en $4 millones este año y $5 millones el próximo año fiscal

 

Miss Universo en Puerto Rico

El presidente de la Organización, Raúl Rocha confirmó la noticia con un video promocional de la isla, como abre boca de lo que será la próxima edición para las más de 100 candidatas que competirán por la corona.

Además, se informó que se celebrará en noviembre de 2026 en la icónico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el ‘Choliseo’.

“Puerto Rico será la sede del 75º aniversario de Miss Universe en noviembre de 2026.
Un año entero de celebraciones, cultura, música y alegría en la Isla del Encanto Más de 130 países, un escenario único: el Choliseo”, dice la descripción del material.

Ediciones del Miss Universo en Puerto Rico

En tres oportunidades, el Miss Universo se ha realizado en Puerto Rico:

  • 29 de julio de 1972, en Cerromar Beach Hotel, Dorado. La ganadora fue Kerry Anne Wells.
  • 11 de mayo de 2001, en el Coliseo Roberto Clemente, San Juan. La ganadora fue Denise Quiñones.
  • 29 de mayo de 2002, en el Coliseo Roberto Clemente, San Juan. La ganadora fue Oxana Fedorova de Rusia, pero fue destituida, y reemplazada por Justine Pasek, de Panamá.

 

Últimas noticias

Martes 23 de Septiembre de 2025
