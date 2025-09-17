Emblemática Miss Universo pidió ayuda en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 2014 Paulina Vega Dieppa lleva su vida muy lejos del ojo público, dedicada ahora a la maternidad y darle mucho amor su hija, de quien se conoce muy pocos detalles. En febrero de este año fue que la belleza reveló en redes sociales que se había casado y que tuvo a su primera retoña.

Pide ayuda

Siete meses después de haber dado a luz a su bebé, la conductora, modelo y actriz, escribió en su perfil oficial de Instagram un mensaje pidiendo ayuda a sus compatriotas de cómo aumentar la ampliación de la licencia de maternidad en su país natal.

Se sospecha que Paulina vive en Canadá con su familia, por lo que no estaría muy enterada del proceso de maternidad, en la nación que representó con gran orgullo en el año 2014 en El Doral, Miami, siendo la segunda colombiana en ganar la corona.

“Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y el hijo, sino a la sociedad ENTERA. Es un crimen a la humanidad las licencias de maternidad tan cortas. Por favor, el que me pueda ayudar, apoyar y guiar con esa misión, escríbame por directo”, indicó.

¿Qué es la licencia?

Según información recogida en internet la licencia de maternidad otorga un descanso remunerado de 18 semanas a toda trabajadora en estado de embarazo, que debe ser pagado por el empleador y cubierto por la EPS.

Aseguran que el derecho se puede extender a 20 semanas en casos de partos múltiples o de hijos con discapacidad. Para acceder al pago, la trabajadora debe haber cotizado durante el periodo de gestación y presentar la solicitud a su EPS, contando con el certificado de licencia expedido por un médico.

El mensaje demuestra lo importante que es para la belleza universal cuidar a las madres, aseverando que las licencias de maternidad cortas son “un crimen a la humanidad”.