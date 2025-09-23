Miss Universo 2025: Jurado revela que espera de las delegadas

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de poco comenzará en Tailandia la edición 2025 de Miss Universo. Delegadas de más de cien países competirán por el título de belleza más importante del mundo, que este año tendrá una producción única en la nación asiática.

Carisma y autenticidad

A través de redes sociales la organización ha estado revelando a las diversas figuras que estarán como jurado en la gala de coronación el 21 de noviembre. Entre los nombres resalta el de la mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2020.

En una reciente entrevista la conductora de Telemundo, habló de lo que espera de las candidatas de todo el mundo como carisma, autenticidad y que se muestran tal y como son.

Además, recalcó en la conversación con el missólogo Salvita, que Miss Universo es un trabajo y la ganadora debe saberlo, para poder tener una reinado serio y lleno de compromisos por todo el mundo.

Palabras de Andrea

Aseveró que sabe muy bien cuando una candidata llega a un salón y tiene ensayado lo que dirá. Por lo que será muy estricta con esas energía y personalidad que muestren cada reina en la temida entrevista personal y a puerta cerrada.

"Quiero ver mucha autenticidad. No me gustan cuando llegan muy estudiadas o con un personaje armado. Eso no conecta, por lo menos no conmigo", comentó en la conversación.

Entre las candidatas favoritas para la justa universal están Tailandia, Costa de Marfil, Venezuela, Argentina, Perú, Puerto Rico, México y Filipinas.